Muere estrella de cine para adultos a los 29 años de edad, y crean campaña para cubrir gastos funerarios

Hace unas horas se confirmó la muerte de Christian Styles, un famoso actor de cine para adultos que tenía tan solo 29 años, y la noticia ha conmocionado a su industria multimillonaria. El fallecimiento fue confirmado por las autoridades del condado de Wayne, en Michigan; se sabe que ocurrió el 20 de agosto, pero no se han dado a conocer las causas o circunstancias.

Los seres queridos de Zachary Christian Jaghab, nombre real del actor, crearon una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y apoyar a su familia. El texto explica que los padres de Christian, Johnny y Ellen, están enfrentando serios problemas de salud. "Cada donación, sin importar qué tan grande sea, ayudará a aligerar la carga durante este momento devastador y le recordará a la familia Jaghab que no está sola".

Hasta ahora se han recaudado más de 7,182 dólares a través de 75 donaciones, de los 20,000 solicitados originalmente.

Quién era Christian Styles

Con una carrera iniciada en 2021, Christian Styles había logrado conseguir una base de seguidores que sumaba más de un millón entre Instagram y X. También tenía un exitoso perfil en una plataforma de contenido exclusivo para adultos.