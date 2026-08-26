Muere famoso actor que interpretó a “La Momia"; esto se sabe de su fallecimiento

Se ha dado la noticia de la inesperada muerte del famoso actor Juan Manuel Figueroa, una figura reconocida en Argentina, quien dentro de su historia se destaco por interpretar a "La Momia" en Titanes en el Ring, un popular programa de televisión.

La noticia de la inesperada muerte del actor y luchador de 76 años, fue confirmada por "El Fortín de Vélez", publicación en la que se encargaron de enaltecer su gran trayectoria deportiva y artística. Hasta el momento no se ha confirmado la razón de su fallecimiento o si fue algo causado por alguna patología.

¿Quién es Juan Manuel Figueroa?

Juan Manuel Figueroa nació el 26 de enero de 1950 en Argentina, se sabe que para 1973 se incorporó al famosos programa de "Titanes en el Ring". Durante un año, el papel fue tomado por Juan Enrique Dos Santos, siendo el primer interprete, hasta que salió del proyecto, permitiendo que el famoso actor tomará definitivamente al personaje de "La Momia".

Proyecto en el que permaneció hasta 1982, logrando la realización de 8 temporadas de televisión, mientras tanto se desempeñaba como luchador profesional e instructor en el Club Atlético Vélez Sarsfield, formando una fuerte alianza.

En diversas ocasiones, el artista detalló que esa oportunidad salió por pura casualidad, un momento importante para dejar su nombre en la televisión.

¿Qué eran los Titanes en el Ring?

Fue un programa de televisión, donde se presentaban combates teatrales entre los personajes, empleando personalidades únicas y disfraces llamativos, siendo la clásica historia del bien contra el mal.

Su temática iba enfocada a un publico infantil y juvenil, empleando el humor y entretenimiento en cada una de sus batallas. Contaba con los personajes de "La Momia", "el Caballero Rojo", "Mr Moto" y con la presencia de Martín Kardigan.

Por esa razón, el fallecimiento del famoso actor sorprendió a varios usuarios, ya que durante varios años se encargó de dominar la televisión del país, marcando a toda una generación de niños y familias.