Muere famoso guitarrista a los 45 años, la noticia fue dada conocer por la banda

Chad Gilbert fue un famoso guitarrista y productor de Estados Unidos, lamentablemente se ha dado a conocer su fallecimiento el 20 de septiembre del 2026, artista que falleció a los 45 años. La noticia fue dada a conocer por la banda New Found Glory en el que era músico, detallando que sus últimos momentos fueron junto a su esposa y madre, deceso que él deseaba.

Aunque no se ha detallado con exactitud la causa de su muerte, se sabe que el artista desde el 2021 se encontraba en una intensa lucha contra el cáncer, padecimiento muy avanzado que lo mantuvo delicado por varios meses, ya que se expandió a otras partes del cuerpo.