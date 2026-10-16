ÚLTIMA HORA: Muere querido actor de ‘Star Trek’ y ‘La Dimensión Desconocida’, a los 97 años

Recientemente se dio a conocer la triste muerte del actor Michael Forest, quien consolidó una gran trayectoria dentro del cine y la televisión con su papel como Apolo en Star Trek y por sus apariciones en La dimensión desconocida. El actor falleció a los 97 años, con una trayectoria que incluyó películas vinculadas al cine de Roger Corman y trabajos de doblaje.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Michael Forest, reconocido actor de ciencia ficción?

El reconocido actor de ciencia ficción Michael Forest falleció a los 97 años de edad el 14 de octubre de 2026 debido a causas naturales derivadas de su avanzada edad dentro de una residencia para personas mayores en Sparks, Nevada.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el actor no padecía de enfermedades crónicas o terminales que generaran su deceso. Pues se ha reportado que Michael Forest vivía de manera tranquila dentro de una residencia para personas de la tercera edad, por lo que su deceso se reportó de manera pacífica por causas naturales.

¿Quién fue Michael Forest, actor reconocido de la ciencia ficción?

Michael Forest fue un reconocido actor de origen estadounidense que se convirtió en un icono de la cultura pop al darle vida a Apolo dentro de la serie clásica de Star Trek de 1967; además, el actor participó en producciones como La dimensión desconocida. Forest se consolidó dentro del cine de culto bajo la dirección de Roger Corman, protagonizó wésterns y formó una fuerte carrera dentro del doblaje en series de anime (como Gundam) y videojuegos.

¿Quién era el personaje de Michael Forest dentro de Star Trek de 1967?

Michael Forest interpretó a Apolo, dentro de la serie clásica de Star Trek de 1967, como el último superviviente de los antiguos dioses griegos, en el icónico episodio "Who Mourns for Adonais?" (¿Quién llora por Adonais?).

Dentro de la trama, el personaje de Apoloes se presenta como un ser superpoderoso que captura a la tripulación exigiendo que el Capitán Kirk y su tripulación lo adoren nuevamente como una deidad a cambio de un paraíso terrenal.