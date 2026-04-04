Captan a Pedro Pascal paseando con su novio en calles de la CDMX (VIDEO)

En redes sociales se ha viralizado un video en donde se capta a Pedro Pascal paseando en las calles de la Ciudad de México a lado del director creativo, diseñador y fotógrafo argentino Rafael Olarra. El video ya ha generado muchas reacciones por parte de diversos usuarios.

¿Cómo fue captado Pedro Pascal en Ciudad de México?

El pasado 3 de abril el modelo, presentador de televisión y empresario mexicano Oscar Madrazo compartió en su cuenta de instagram un video de Pedro Pascal y Rafael Olarra paseando en calles de la Ciudad de México, esto debido a que se los encontró. En el clip se puede ver a ambos con outfits relajados y casuales mientras parece que aprecian las calles. “Pedro Pascal y su novio en México…está en México Pedro Pascal” es lo que el presentador dice en el video, mismo que ya supera los siete mil me gusta.

Ante esta noticia y el video diversos usuarios han emitido su punto de vista, pues mientras algunos han expresado su emoción de que el actor se encuentre en tierras aztecas otras personas han mostrado sorpresa al saber que Pascal tiene novio además diversos internautas han mencionado que Oscar Madrazo debió haber respetado la privacidad de uno de los protagonistas de “Los Cuatro Fantásticos” y no grabarlo.

¿Quién es Pedro Pascal?

José Pedro Balmaceda Pascal, mejor conocido como Pedro Pascal, es uno de los actores más reconocidos en la industria del cine. Algunos de los proyectos de los que ha sido parte han sido “Los 4 Fantásticos: primeros pasos”, “Amores Materialistas”, “Eddington”, “Gladiator 2”, “The Uninvited”, “Freaky Tales”, entre otros. En cada una de las cintas en las que ha participado ha demostrado la gran versatilidad que tiene para darle vida a personajes con diversas características y personalidades ya que ha incursionado en diversos géneros cinematográficos.

Respecto a su vida personal han surgido rumores de que mantiene una relación con el argentino Rafael Olarra. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por él debido a que mantiene su vida privada. Por otro lado, una de las apariciones más grandes que hizo fue en la alfombra de los Premios Oscar 2026 donde portó un look blanco con negro además de que se quitó la barba lo que generó impresión en sus fans pues fue un cambio que no se había realizado desde hace tiempo.