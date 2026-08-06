Detienen a una persona tras destrozar la sede de YG Entertainment; fans de BLACKPINK reaccionan al incidente

Momentos de tensión se vivieron este jueves en una de las agencias más importantes de Seúl, Corea del Sur, luego de que una persona fuera captada destrozando las instalaciones de YG Entertainment con un palo de golf, ante esta situación se registró una movilización policial.

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Tras la llegada de las autoridades al lugar se reporta la detención de una persona, ante lo ocurrido fans del grupo de Kpop BLACKPINK reaccionaron con asombro y preocupación, expresando que estas agresiones podrían estar relacionadas por el décimo aniversario de la agrupación.

Según los primeros reportes, la persona involucrada fue detenida en el lugar de los hechos después de causar daños en la entrada principal del edificio ubicado en Mapi-gu. Sin embargo, la policía surcoreana no ha informado cuál habría sido el motivo del ataque, así como la identidad de la persona, mientras se mantiene abierta una investigación.

¿El ataque estaría relacionado con BLACKPINK? Esto es lo que se sabe

Tras viralizarse las imágenes del ataque en las instalaciones comenzaron a circular versiones que relacionan estos hechos con el descontento de algunos BLINK por las supuestas actividades organizadas para celebrar el décimo aniversario del grupo, las cuales señalan de poco espectacular.

En los últimos días, una parte del fandom de BLACKPINK expresó su inconformidad por considerar insuficientes los festejos preparados por YG Entertainment para conmemorar los 10 años de carrera del cuarteto conformado por Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé, incluso se realizaron protestas y campañas dirigidas a la empresa para exigir una mejor organización de las celebraciones.

Por otro lado, numerosos fans han condenado el acto de vandalismo y señalaron que este tipo de acciones únicamente perjudican a los empleados y trabajadores de la compañía.

I want a documentary from her, like she took such swift action. I need to know the tea. Why golf club? https://t.co/fvp9EZNHLE — Elleꫂ ၴႅၴ (@sooyaaholic) August 6, 2026

¿YG Entertainment se ha devaluado por las protestas de BLINK?

Las agresiones en las instalaciones de YG Entertainment ocurren durante una etapa donde la compañía atraviesa por momentos complicados, ya que en días previos habrían caído sus acciones, según analistas del mercado señalan que el desempeño bursátil de las compañías de entretenimiento suele verse afectado cuando existen dudas sobre sus artistas más importantes