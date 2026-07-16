Revelan de qué murió el actor Sam Neill: el desgarrador mensaje de su expareja

El actor Sam Neill murió a los 78 años a causa de una neumonía, según confirmaron su expareja, la periodista australiana Laura Tingle, y su exrepresentante Philip Grenz, en medio de los numerosos rumores que surgieron tras el fallecimiento del protagonista de ‘Jurassic Park’ .

En un comunicado difundido por Us Weekly, Philip Grenz aclaró que Sam Neill no murió de cáncer, pese a que algunos medios de comunicación difundieron esa versión. Aunque el actor enfrentó la enfermedad años atrás y logró superarla, una neumonía provocó complicaciones que requirieron su hospitalización, donde permaneció varios días bajo tratamiento médico.

Por su parte, Laura Tingle declaró a ABC Radio Sydney que Sam Neill estaba “muy enfermo” y permanecía en observación médica cuando su estado de salud empeoró. Posteriormente, compartió un emotivo mensaje sobre el actor: “Todos los que lo querían habían deseado su recuperación desde cerca y desde lejos”.

Sam Neill murió el lunes 13 de julio, según confirmó su familia.|(Instagram)

La familia de Sam Neill confirmó la noticia de su fallecimiento mediante un comunicado publicado en redes sociales la tarde de este lunes. Sin embargo, únicamente señalaron que se trató de una partida “repentina e inesperada”, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

¿Qué se sabe sobre el funeral de Sam Neill?

La familia del actor organizará un funeral privado y a puerta cerrada para despedirlo y honrar su memoria. De acuerdo con diversos reportes, esta decisión responde al deseo de respetar uno de los principios que siempre caracterizaron al actor: mantener una vida personal discreta y alejada de la atención pública.

La ceremonia se realizará en Sídney junto a familiares y amigos cercanos. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la fecha en que tendrá lugar el homenaje, según información difundida por CNN en Español.

¿Qué enfermedad tenía el actor Sam Neill?

Sam Neill fue diagnosticado con un agresivo tipo de linfoma no Hodgkin en 2023, noticia que él mismo hizo pública. En aquel momento, explicó que enfrentaba una enfermedad compleja, pero se mostró optimista respecto a su tratamiento y recuperación.

Tras someterse a terapias avanzadas con células CAR-T, el actor logró superar el cáncer y recuperar su salud. Según reportes de la BBC, en abril de 2026 confirmó que se encontraba libre de la enfermedad y completamente recuperado.

¿Quién era Sam Neill, actor de ‘Jurassic Park’?

Sam Neill fue uno de los actores neozelandeses más reconocidos a nivel internacional gracias a su participación en la saga ‘Jurassic Park’ y ‘Jurassic World’. Su talento y carisma lo convirtieron en una figura muy querida dentro de la industria cinematográfica.

Sam Neill murió a los 78 años.|(Instagram de Sam Neill)

A lo largo de su trayectoria también participó en importantes producciones como ‘La caza del Octubre Rojo’, ‘El Piano’, ‘Possession’ y la exitosa serie ‘Peaky Blinders’. Gracias a estos trabajos, consolidó una carrera respetada y admirada por millones de espectadores en todo el mundo.