Tom Felton reaparece en “Raya” exclusiva en app de citas para famosos, tras terminar su relación. ¿De qué se trata esta aplicación?

Recientemente, el actor Tom Felton, conocido por darle vida a Draco Malfoy en Harry Potter, volvió a ser tendencia tras supuestamente ser visto en Raya, la exclusiva aplicación de citas reservada para celebridades y figuras públicas. El hecho se da a conocer poco tiempo después de que se diera a conocer el término de su relación con la diseñadora Roxanne Danya. ¿Pero qué es Raya y por qué es tan exclusiva?

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Antes de continuar, es importante señalar que las aplicaciones de citas son plataformas digitales diseñadas para conectar con personas con fines románticos, sociales o sexuales. Este tipo de aplicaciones suelen conectar a personas con fines en común para motivar la conversación.

En este sentido, Raya es una aplicación de citas y networking ultrasecreta y exclusiva, la cual está diseñada en específico para albergar a celebridades, influencers, creadores de contenido, además de algunos profesionales de élite.

Dicha aplicación funciona de manera similar a plataformas de citas populares como Tinder, con la cual tiene como gran diferencial el riguroso proceso de admisión.

¿Cómo funciona la app de citas Raya?

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, la app de citas Raya funciona de la siguiente manera:

Membresía escrita en la cual solo se acepta a menos del 8 por ciento de los solicitantes.

Dentro del proceso de selección se ha señalado que se requiere de una invitación realizada por un usuario activo y pasar por un proceso de revisión por un comité anónimo que evalúa aspectos como el nivel de influencia y, en el caso de alumnos, la situación financiera.

Además, se ha mencionado que la exclusiva app de citas, cuenta con una red global y un enfoque profesional. No obstante, la aplicación solo se encuentra activa para usuarios de iOS y requiere de una suscripción mensual.