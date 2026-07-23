¡Viaje familiar! Salen de vacaciones Hailey y Justin Bieber, son captados por internautas

Hailey y Justin Bieber son una pareja muy mediática, que ha generado todo tipo de controversias o polémicas; sin embargo, la pareja se ha mantenido firme al respecto, compartiendo los momentos que han vivido, en especial después del nacimiento de su primer bebé.

¿Por qué ocurre y cómo se corrige el labio y paladar hendido?

Recientemente, la pareja fue captada por internautas en una playa disfrutando de un viaje familiar, fotos de sus vacaciones que han generado muchas reacciones al respecto.

¿Qué pasó entre Hailey y Justin Bieber?

Las fotos se destacan por ver a la feliz pareja disfrutando de un viaje familiar; supuestamente ellos se encontraban en Grecia. A él lo vemos portando un traje de baño amarillo, mientras ella usa un bikini negro y carga al pequeño Jack Blues (su hijo).

Aunque ninguno de los dos ha subido contenido sobre sus vacaciones en redes sociales, lo más reciente que han subido se ha tratado de la presentación del artista en el show de medio tiempo de soccer o los productos que tiene la joven modelo.

Son varios internautas los que han subido imágenes de Hailey y Justin Bieber, ya sea disfrutando de una cena al atardecer o simplemente relajándose en el destino playero. Siendo un gran momento en familia para la familia de celebridades.

¿Cuánto llevan juntos Hailey y Justin Bieber?

La relación entre Hailey y Justin Bieber se remonta al 2015, donde llegaron a salir en cortas temporadas, pero no fue hasta el 2018 cuando el noviazgo dio un paso más al altar, casándose formalmente. Pero su relación se ha visto envuelta en polémicas, en especial por aquellos videos en los que se ve el trato que en algún momento recibió por parte del cantante o por ciertas declaraciones.

Llevan juntos desde hace 8 años, relación en la que se vio el nacimiento de Jack Blues, el primer hijo de ambos, a quien han mostrado en sus redes sociales o en algunas entrevistas. Aun así, en todo momento la pareja ha mantenido su rostro oculto, protegiendo la identidad del menor, razón por la que en algunas fotos el menor aparece de espaldas o cubierto con su cabello.

Esperemos que en los siguientes días los artistas den a conocer más detalles sobre sus viaje familiar en Grecia, vacaciones que varios internautas desean poder conocer.