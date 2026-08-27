ÚLTIMA HORA: Yayoi Kusama, artista japonesa reconocida mundialmente, muere a los 97 años

Muere la famosa artista japonesa Yayoi Kusama a los 98 años, quien era reconocida mundialmente por el estilo vanguardista que tenia en sus obras, haciendo el uso de patrones repetitivos y el estilo polka dots, abarcando no solo la pintura, también el performance.

Se sabe que la artista murió en 14 de agosto en un hospital de Tokio, sin embargo la causa de su muerte sigue sin ser aclarada, por lo que se espera que en los siguientes días se den a conocer más detalles.