ÚLTIMA HORA: Yayoi Kusama, artista japonesa reconocida mundialmente, muere a los 97 años
¡Terrible noticia! Se da a conocer el inesperado fallecimiento de Yayoi Kusama, una artista japonesa reconocida por su estilo innovador en sus obras
Muere la famosa artista japonesa Yayoi Kusama a los 98 años, quien era reconocida mundialmente por el estilo vanguardista que tenia en sus obras, haciendo el uso de patrones repetitivos y el estilo polka dots, abarcando no solo la pintura, también el performance.
Se sabe que la artista murió en 14 de agosto en un hospital de Tokio, sin embargo la causa de su muerte sigue sin ser aclarada, por lo que se espera que en los siguientes días se den a conocer más detalles.
Sad to hear Yayoi Kusama died— Asher (@asherhoffman_) August 27, 2026
I’m so grateful I got to see her hometown and her permanent exhibition at the Matsumoto Museum of Art. Inspiring!
My favorite works of hers are her soft sculpture, performance, and these large scale outdoor sculptures. RIP 🙏 pic.twitter.com/lUT4C8M979