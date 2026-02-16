Zendaya en la CDMX: ¿qué fue lo que vino a grabar? Esto se sabe del nuevo proyecto de la actriz

Este fin de semana las redes sociales explotaron al viralizarse las imágenes de la actriz estadounidense, Zendaya, quien estuvo grabando en plenas calles del Zócalo capitalino, en la Ciudad de México, específicamente frente a la reconocida estatua de "El Caballito", que se encuentra justo en el Munal (Museo Nacional de Arte).

Debido a que estás imágenes llegaron a cientos de fans varias personas acudieron al lugar para tratar de ver a la protagonista de Euphoria, en algunos casos buscaban una fotografía o autógrafo, sin embargo, no tuvieron éxito debido a que el lugar fue resguardado para que se pudieran realizar las escenas sin interrupciones.

Bueno lo intente #Zendaya está en #CDMX quise intentarlo pero no se logró 🥹 esperemos en otro momento se consiga ❤️🫰🏻 pic.twitter.com/F702NQnMAk — Bran G (@BranHoood) February 15, 2026

¿Qué fue lo que vino a grabar Zendaya en la CDMX?

Aunque no se ha confirmado los motivos por los que la Zendaya se encontraba grabando en la calle de Tacuba en el Centro Histórico, se ha especulado que se encontraba realizando una campaña de belleza de la marca "PRADA" de donde es embajadora.

De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes se pudo ver a la actriz portando un outfit completamente negro, el cual estuvo compuesto por una falda larga, un top, un maxi saco y unos stilettos altos en color negro. En cuanto el peinado optó por un recogido y un maquillaje que parecía ser natural.

De igual modo, presentes que se encontraban al rededor mencionaron que la pareja de Tom Holland se mostraba seria y concentrada en todo momento, repasando "sus escenas" a lado de su equipo de trabajo, las cuales se basaban en caminar por las banquetas de la ciudad, lo que levantó más las especulaciones de que se trata de una campaña.

Debido a que no hay información confirmada internautas y medios señalaron que realmente se encuentra trabajando en un promocional para dar a conocer su nueva película “The Drama”, la cual se estrenará el próximo 3 de abril en todos los cines y la cual protagoniza con Robert Pattinson.