¿Chris Rock demandará a Will Smith tras agresión? La policía responde.

El momento que marcó la nonagésima entrega del Oscar fue el golpe de Will Smith a Chris Rock tras un chiste del comediante sobre Jada Pinkett.

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Si bien en un principio se dijo que era una broma entre los dos famosos de Hollywood, todo se disipó cuando el ganador a la postre de la estatuilla por su trabajo en Rey Richard le exigió que no volviera a hablar de su esposa.

Inmediatamente, el momento se hizo viral, por lo que los fans de la Academia se preguntaron si habría consecuencias legales tras este altercado; no obstante la policía de Los Ángeles reveló a Variety que Chris Rock se ha “rehusado a presentar un informe policial” tras este suceso en los Oscar 2022.

Cabe mencionar que la declaración emitida por el Departamento de Policía de Los Ángeles señala que “las entidades de investigación de LAPD están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia”.

“El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”, añadió.

¿Qué dijo Will Smith tras agresión a Chris Rock en los Oscar?

Una vez que ganó el Oscar a Mejor Actor, Will Smith rompió en llanto y dejó claro el motivo por el que reacción de esta manera.

“En este negocio, siempre hay personas que te faltan al respeto, debes sonreír y hacer como que todo está bien. Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa”, dijo.

“No lloro por ganar un premio, se trata de poder darle luz a las personas. Me veo como el papá loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas”, añadió.

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