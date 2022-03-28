VIDEO: Will Smith golpeó a Chris Rock tras chiste sobre su esposa.

En uno de los momentos más incómodos e impactantes en la historia de los Oscar, Will Smith le propinó una bofetada a su colega Chris Rock, quien hizo un chiste sobre su esposa Jada Pinkett.

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El actor que compite en la categoría de Mejor Actor por su papel en la película Rey Richard, el padre de las tenistas Serena y Venus Williams, no se pudo contener al escuchar cómo hablaban de su esposa durante uno de los espacios en la entrega de premios de la Academia.

En las imágenes que inmediatamente le dieron la vuelta al mundo se observa a Will Smith subiendo al escenario para propinarle un golpe en la cara a Chris Rock y advertirle que era la última vez que hablaba de su esposa.

Y aunque en un inicio se creyó que todo era parte de un número o broma, las palabras y semblante del protagonista de El Príncipe del Rap dejó claro que para nada le gustó que hicieran referencia al problema que padece su esposa que la llevó a quedarse sin cabello.

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