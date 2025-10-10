Cine de terror GRATIS en CDMX: Cartelera, fechas y horarios; habrá películas para chicos y grandes

Como parte de las actividades que llegan a la CDMX durante esta temporada de Halloween y Día de Muertos, se ha confirmado que un ciclo de cine con las mejores películas de terror mismas que podrás disfrutar totalmente gratis.

Se trata del Centro Cultural Futurama, quienes proyectarán grandes clásicos del cine de terror y demás películas con la misma temática pero para niños, haciendo así que este tipo de actividades puedan ser para todas las edades.

¿Qué películas se proyectarán gratis en el Centro Cultural Futurama?

Durante el mes de octubre podremos ver los mejores clásicos del cine de terror en dos funciones al día, la primera es a las 12:00 y la segunda a las 5:00 p.m., donde se proyectarán las siguientes películas.



Viernes 13 - Viernes 10

- Viernes 10 Eso - Lunes 13

- Lunes 13 Escalofríos - Martes 14

- Martes 14 La Dama de Negro - Miércoles 15

- Miércoles 15 Silent Hill - Jueves 16

- Jueves 16 El Resplandor - Viernes 17

- Viernes 17 El aro - Lunes 20

- Lunes 20 La Maldición - Martes 21

- Martes 21 Audición - Miércoles 22

- Miércoles 22 Hasta el Viento Tiene Miedo - Jueves 23

- Jueves 23 Macario - Viernes 24

- Viernes 24 El Conjuro - Lunes 27

- Lunes 27 Estación Zombie - Martes 28

- Martes 28 La Profecía - Miércoles 29

- Miércoles 29 Mamá - Jueves 30

- Jueves 30 El exorcista - Viernes 31

Como estas cintas son algunas de las más fuertes y ciertamente no todo el público puede verlas, también habrá proyecciones a las 12:00 y 5:00 p.m. de clásicos infantiles de Halloween que todos amamos, como:



Frankenweenie - Sábado 11

- Sábado 11 El Extraño Mundo de Jack - Domingo 12

- Domingo 12 Coraline - Sábado 18

- Sábado 18 Monster House - Domingo 19

- Domingo 19 Cazafantasmas, el legado - Sábado 25

- Sábado 25 Beetlejuice Beetlejuice - Domingo 26

- Domingo 26 El Libro de la Vida - Sábado 01 de noviembre

- Sábado 01 de noviembre Coco - Domingo 02 de noviembre

¿Dónde está y cómo llegar al Centro Cultural Futurama?

Este centro cultural se encuentra en Cerrada de Otavalo 7 esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, Col. Lindavista Norte, C.P. 7300, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Se encuentra ubicado junto a Plaza Lindavista, cerca de la estación Instituto Politécnico Nacional de la Línea 6 del Metrobús (color rosa) o de las estaciones del Metro Politécnico de la Línea 5 (color amarillo) y Lindavista de la Línea 6 (color rojo).