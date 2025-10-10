Deadpool casi aparece en el final de Peacemaker... y fue idea del propio James Gunn

Sí, leíste bien: Deadpool, el antihéroe más irreverente de Marvel interpretado por Ryan Reynolds, casi hizo una aparición sorpresa en el final de la temporada 2 de Peacemaker, la serie de DC creada por James Gunn. El siempre hecho de leer de que “casi” aparecen juntos, vuela nuestra mente, ¿te imaginas qué hubiera pasado si se hubiera logrado? El director de Superman, contó cómo fue que por poco logra esta épica hazaña.

James Gunn revela que Deadpool casi aparece en el final de Peacemaker

Durante una conferencia virtual reciente, Gunn contó que su idea original para el episodio final, titulado “Full Nelson”, incluía un cameo inesperado de Ryan Reynolds interpretando al antihéroe más querido de Marvel. “Quería que abrieran la puerta y vieran a Deadpool en una habitación”, confesó Gunn entre risas. “Hablé con Ryan Reynolds sobre eso, y él quería hacerlo, pero habría que haber pasado por demasiados obstáculos para lograrlo”.

El cameo imposible entre DC y Marvel

Aquí te hacemos una pequeña ALERTA DE SPOILER, pues mencionaremos detalles sobre el capítulo final de la segunda temporada.

El final de temporada de Peacemaker 2 muestra brevemente varios universos a través de un dispositivo conocido como la Quantum Unfolding Chamber, lo que abrió la puerta (literal y figurativamente) a realizar cameos de distintos mundos.

Hay que admitir que incluir a Deadpool habría sido una bomba para los fans, la cual hubiera sido tan épica que pasaría a la historia. Sin embargo, las barreras legales y de derechos entre Warner Bros. (dueña de DC) y Disney (dueña de Marvel) hicieron que la idea quedara solo en un sueño divertido. Gunn bromeó que tal vez fue un error contarlo: “Ahora todo el mundo va a estar hablando de eso. ‘¿Deadpool está en la otra habitación?’. ¡Nunca debí haberlo dicho!”, comentó el director entre risas.

Un crossover que los fans aún esperan

Aunque este cameo no se concretó, el simple hecho de que James Gunn y Ryan Reynolds lo hayan discutido confirma que los creativos están abiertos a jugar con el multiverso más allá de las fronteras de cada estudio, lo que es mantiene la esperanza de que en el futuro, podamos ver algo en conjunto en la pantalla grande.

¿Te hubiera gustado ver este cameo?

