¿Qué fue del niño que dio vida a Miguel en la película Coco?

La película Coco se metió en el corazón de millones de fanáticos debido a las maravillosas tradiciones de México, escenas que retratan las tierras aztecas y creatividad en cada uno de los personajes.

Sin duda, Miguel fue uno de los personajes que continúa presente en la vida de los fanáticos, ya que se caracteriza por su amor por la música y la popular guitarra que lo acompaña a todas partes.

Luis Ángel Jaramillo, quien prestó la voz de Miguel en el 2017, también adquirió gran popularidad desde su participación en la cinta dirigida por Adrián Molina y Lee Unkrich.

En el 2018, el joven ofreció una entrevista al medio de comunicación Delivery Tv, donde se dijo sorprendido y feliz por el éxito de la cinta Coco.

“Fue una experiencia muy bonita; algo inolvidable. Estar con artistas como Gael García, Marco Antonio Solís o Angelica María; fue algo muy hermoso. No fue nada fácil llegar hasta aquí, pero es algo que se recompensa con el amor de la gente”, reveló para el medio de comunicación ecuatoriano.

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¿Cómo luce Luis Ángel Jaramillo en la actualidad?

Luis Ángel Jaramillo tiene 17 años, es de San Francisco del Rincón, Guanajuato, México y continúa su carrera como cantante, actor de doblaje y compositor.

El jovencito ha viajado a múltiples partes de la República Mexicana, Latinoamérica y Estados Unidos tras el éxito de la película de Pixar, ofreciendo conciertos para sus miles de fanáticos.

En las redes sociales también ganó gran fama, ya que adquirió 140 mil seguidores desde su participación en la inolvidable cinta Coco.

Luis Ángel no ha dejado su pasión por la música, ya que se prepara para una gira musical por Miami, Guadalajara, Morelia, Culiacán y más.

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