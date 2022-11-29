Así confirmó Coco la muerte de Los Increíbles tras la segunda película.

Hablar de este film es hacer referencia a una de las producciones más importantes que ha dado la animación en los últimos años. Dicho esto, tenemos que contar como confirmó Coco la muerte de Los Increíbles la segunda película.

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A partir de las muchas realizaciones que ha hecho Pixar, nos ha quedado claro que la calidad es un elemento que distingue a esta compañía, algo que se manifiesta a partir de las muchas generaciones que siguen sintiendo simpatía por estas realizaciones.

Es justo decir que como toda producción tiene sus detalles que la diferencian y para la ocasión hay que comentar como es el hecho que nos convoca.

¿Cómo se confirmó la muerte de Los Increíbles tras la segunda película? El momento en cuestión ocurre en la Tierra de los Muertos, mientras Miguel y Héctor, interpretado por Gael García Bernal, se encuentran camino al concurso de talentos para poder encontrarse con Ernesto de la Cruz, a quien Marco Antonio Solís presta su voz.



Al fondo y de forma breve, puede verse un póster de una versión de catrinas pintadas de los cinco miembros de los Parr, la familia de superhéroes.



El hallazgo se hizo popular en TikTok y hubo algunos internautas que consideraron que "la prueba de que Los Increíbles murieron después de la película dos".

Aunque otros internautas señalaron que es algo común de Pixar, dar una pista promocional sobre las películas que saldrán próximamente, en este caso, Los Increíbles 2 de 2018.

Claramente, Pixar no ha hecho comentarios al respecto para confirmar o desmentir la información, dejando a los fanáticos con la duda.

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A partir de esto, es que los fanáticos de esta saga tienen que desarrollar todo tipo de teorías y debates en los que

sustentan distintas opiniones que llevan a que algunas temáticas lleguen a un nivel de polémica y teorización a veces innecesario.