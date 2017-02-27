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Códigos de Familia: Capítulo 5, Temp. 5 Series Azteca 7

Unas grabaciones grabadas ilegalmente podrían generarle problemas al comisionado Reagan cuando se filtren a los medios de comunicación

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Escrito por: Azteca

Jamie se encuentra fuera de servicio; sin embargo, encuentra a una chica que presenta síntomas de haber sido golpeada; será razón por la que Jamie estará en la mira de un vengativo asesino.

          

Por otra parte, el jefe mayor de los Reagan estará en problemas debido a unas grabaciones que se generaron ilegalmente, las cuales se podrían filtrar a los medios de comunicación.

            

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