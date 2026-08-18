Este 13 de agosto se estrenó 'Paw Patrol: Dino La Película', la cual es una nueva aventura de los cachorros, pero esta vez en la pantalla grande. Es por ello que antes de llevar a tus hijos debes saber estos 4 datos interesantes del filme. Asimismo, puedes contarles el final explicado, con el objetivo de que aprendan sobre los valores.

Este artículo es un spoiler de la nueva película de la caricatura favorita de los niños, ya que se contará un poco del final del filme que dura 89 minutos y que es apto para la mayoría de los pequeños, ya que algunas escenas pueden ser intensas para los que son sensibles a persecuciones, amenazas o imágenes de los grandes dinosaurios.

Final explicado de ‘Paw Patrol: Dino La Película’ para contársela a los niños y que aprendan sobre los valores|Cinépolis

El final explicado de 'Paw Patrol: Dino La Película'

De acuerdo con un artículo del portal Paloma y Nacho, los cachorros encuentran en la isla un lugar donde pueden ser ellos mismos y aprender de sus capacidades. Es decir, se muestran tal y como son ellos, con virtudes y defectos, como lo es en la vida real, ya que ningún ser humano es perfecto.

Asimismo, la película de Paw Patrol les deja una gran enseñanza a los niños de que en la vida todo es prueba y error, pero lo primordial es nunca rendirse, pese a lo complejo del obstáculo.

La sinopsis de 'Paw Patrol: Dino La Película'

Según el portal de Cinépolis: "Después de que su barco queda atrapado en una tormenta misteriosa, los cachorros de Paw Patrol se estrellan en una isla tropical desconocida llena de dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que ha estado varado en la isla por años y que se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con dinos.

"Cuando su archirrival, el Alcalde Humdinger, comienza a minar la isla de manera imprudente para explotar sus recursos naturales, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán dormido.

"Los cachorros deberán enfrentarse a rescates gigantescos, más grandes que cualquier cosa que hayan enfrentado antes, para detener a Humdinger antes de que todo en la isla se extinga", se lee en la sinopsis.