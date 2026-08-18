The Batman: Parte 2: Sebastian Stan confirma su papel para la nueva película del Caballero de la Noche

Sebastian Stan tuvo un pequeño tropiezo y accidentalmente reveló que interpretará a Harvey Dent en The Batman: Parte II, la secuela dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. La revelación tuvo lugar durante una entrevista con el medio francés Le Journal du Dimanche. El actor estaba tranquilamente hablando de sus próximos proyectos cuando sin querer mencionó directamente al fiscal de distrito de Gotham. Vale la pena recordar que la película continúa en producción y que esta llegará a los cines el 18 de febrero de 2028, después de varios retrasos en su calendario.

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¿Qué dijo Sebastian Stan sobre ‘The Batman 2’?

El momento fue algo curioso, pues había dejado bastante claro que iba a participar en la película de Matt Reeves, pero justo después de asegurar que no podía ni debía hablar mucho sobre ese proyecto, terminó identificando a su personaje como Harvey Dent. Se desconoce si esto podría significar problemas para el actor, y es que Warner Bros había logrado mantener en secreto varios de los papeles de los nuevos integrantes del elenco.

De hecho, durante meses corría el rumor en redes sociales y entre fans de que Stan podría interpretar a Victor Zsasz.

¿Quién es Harvey Dent y se convertirá en Dos Caras?

En los cómics, Harvey Dent es el fiscal de distrito de Gotham y uno de los aliados de Batman antes de convertirse en el temible Dos Caras. Al principio era una persona normal, pero un accidente le desfigura la mitad del rostro y logra desencadenar una personalidad marcada por la dualidad.

Sebastian Stan says that he plays Harvey Dent in ‘THE BATMAN: PART 2’.



(Source: https://t.co/7WbjlkFpaQ) pic.twitter.com/obX1sMMBNb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 18, 2026

¿Sebastian Stan le dará vida a Dos Caras?

Por suerte para Sebastian Stan, y mala suerte para los fans, el actor logró detenerse antes de revelar si en esta película saldrá únicamente como Harvey Dent o si Matt Reeves tiene planeado convertirlo en Dos Caras durante esta segunda entrega.

¿Cuándo se estrena ‘The Batman: Parte II’?

Por lo pronto, solo nos queda esperar para ver si se revelan más detalles de los personajes y características de cada uno de ellos. Tampoco olvidemos que la película llegará a los cines el 18 de febrero de 2028. El estreno estaba previsto originalmente para 2027, pero Warner Bros. Tuvo que modificar su calendario.