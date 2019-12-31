Códigos de Familia: Capítulo 8, Temp.5 Series Azteca 7

Danny y Báez investigan el asesinato de tres líderes judíos de la comunidad; todo indica que fue un crimen de odio, pero siempre puede haber sorpresas.

Por otro lado, luego de que Linda es asaltada considera cargar un arma de fuego en su bolso, pero Danny se opone... ¿a ella le importará?

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm #PonleAl7