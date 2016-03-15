Códigos de Familia: Reinas de Manhattan #PonleAl7 11:25 pm

Tifanny Lamp, conocida por haber participado en un Reality Show, es encontrada sin vida en un parque. A partir de entonces, Danny y Báez buscan al responsable, pero la cantidad de sospechosos puede ser un obstáculo.

Por otra parte, Erin debe sufrir un terrible susto para demostrar la inocencia de un joven acusado injustamente, ¿será así?

Códigos de Familia ¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.