¿A qué hora y dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl LVI?

Ya está todo listo para que este domingo 13 de febrero se lleve a cabo el Super Bowl LVI, mismo que tendrá un majestuoso show de medio tiempo que no te puedes perder por Azteca 7.

¿A qué hora ver el Super Bowl LVI?

Aproximadamente, el espectáculo musical podría tener lugar a las 18:30 horas y será transmitido desde el SoFi Stadium de Inglewood, California. Recordemos que las presentaciones de los cantantes invitados este año no tienen un horario exacto porque depende de las acciones del partido que comienza a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

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¿Quiénes estarán en el show de medio tiempo del Super Bowl LVI?

En el show de medio tiempo del Super Bowl LVI actuarán los famosos raperos Dr. Dre, Eminem, Snoop Dog, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Además dos exponentes del género con discapacidad auditiva también estarán, se trata de Sean Forbes y Warren 'WaWa' Snipe. Estos dos últimos abrirán el show.

El show de medio tiempo por lo regular dura entre 13 y 15 minutos, se tiene contemplado que cada artista cante por un aproximado de 2 minutos y medio, las canciones que sonarán serán 'Rap God', 'The Next Episode', 'Family Affair', 'Humble', 'Still Dre' y 'California Love'.

Los mencionados temas fueron los que pudieron escucharse en el tráiler del show de medio tiempo, por lo que podrían ser los que se escuchen en el gran día, ya que son los más famosos de los exponentes de Hip Hop y Rap que se darán cita en el histórico encuentro que podrás seguir en la señal de Azteca 7.

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