¿A qué hora y dónde ver a BTS en el Super Bowl LVI?

Grandes noticias se han dado a conocer, pues la esperada colaboración de BTS en el Super Bowl LVI se convertirá en una realidad.

Y es que el 10 de febrero, se reveló que el comercial donde aparecen los integrantes de la famosa banda k-pop BTS y Samsung será transmitido en la final del campeonato de la National Football League (NFL), donde se enfrentarán los dos mejores equipos de la temporada: Cincinnati Bengals vs. Los Ángeles Rams.

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Por ello, los grandes seguidores de BTS, podrán disfrutar a sus ídolos y apreciarlos en un evento tan importante como lo es la NFL por primera ocasión en la historia.

De esta forma, este evento deportivo será portavoz del poderoso mensaje a favor del planeta que el grupo de Corea del Sur remitió en el CF de dos minutos liberado por Samsung el 9 de febrero del 2022. En este, la boyband promociona a la par los nuevos dispositivos ecológicos del gigante de la tecnología.

¿A qué hora y dónde ver el medio tiempo del Super Bowl LVI?

No te pierdas el espectáculo de medio tiempo en vivo por la señal de Azteca Siete y en nuestra página en vivo. Recuerda que la transmisión dará inicio a las 5 p.m.

Los cambios que podría tener el medio tiempo del Super Bowl

Por otra parte, es muy conocido que los espectáculos de medio tiempo tienen una duración aproximada de 15 minutos. Para este año 2022, se han convocado a varios artistas para el gran espectáculo, por lo que se puede esperar que el show se alargue un poco.

Cabe recordar que en el año 1970 comenzó el espectáculo con bandas locales. En 1980, contrataron a bandas de jazz para participar.

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Y aunque el espectáculo no recibió el rating esperado, ya que la audiencia no se quedaba a ver el show, en 1993, la NBC se encargó de invitar a Michael Jackson, quien realizó una de las presentaciones más memorables de la historia.

