Esta es la historia detrás de Bao, el exitoso cortometraje de Disney-Pixar.
El famoso corto marcó una tendencia en la forma de ilustrar la cultura de otros países.
Hace unos años, previo al estreno de la película de Los Increíbles 2, se mostraba el corto Bao, el cual causó gran sensación entre el público.
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Este popular cortometraje es el primero que fue dirigido por una mujer. Se trata de Domee Shi, una chica de ascendencia china colaboradora del estudio desde hace varios años y que participó en el departamento de animación en Inside Out y The Good Dinasour.
La increíble historia
Por medio de una entrevista, Domee Shi ha explicado que su película es muy personal y está inspirada en la cultura china, en específico en la comunidad china en Toronto, debido que ahí es donde creció.
Siendo hija de inmigrantes vivió entre influencias distintas pero que, a fin de cuentas, le permitieron crear este inigualable cortometraje.
Cabe recordar que la historia de Bao va de una mujer chino-canadiense que sufre el síndrome del nido vacío y que tiene una segunda oportunidad en la maternidad cuando uno de sus baos caseros cobra vida.
Shi ha dicho que además de inspirarse en su propia cultura de origen, también lo hizo con su propia madre.
A menudo sentí que mi madre me trataba como si yo fuera un panecillo precioso, asegurándome de que siempre estaba a salvo, de que no saliera hasta tarde, ese tipo de cosas
Por otra parte, el nombre Bao se deriva del nombre que se les da a estos panecillos; sin embargo encierra otro significado.
Quería crear un cuento de hadas como si fuera un ‘hombre de jengibre’ chino moderno. La palabra ‘bao’ quiere decir dos cosas en chino: por un lado, pan al vapor; por otro, algo precioso. Un tesoro
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