Conciertos GRATIS: ¡El TRI, Ximena Sariñana, Kabah y más! No te pierdas el Festival Quimera 2025; fechas, horarios y sedes

Por fin dio inicio el tan esperado Festival Quimera 2025 y con este vendrán grandes actividades y conciertos únicos que no te querrás perder durante los próximos días, pues es un evento totalmente gratis y apto para toda la familia en el Estado de México.

La edición número 35 del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera se realizará en Metepec hasta el día domingo 19 de octubre, por lo que estos últimos días de la festividad cerrarán con todo, donde destacan los conciertos de algunos de nuestros artistas favoritos.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival Quimera?

Este increíble festival tendrá una programación que incluye a talentos locales, donde se incluyen exposiciones, presentaciones de libros, lucha libre danza, teatro y los conciertos estelares de Nicho Hinojosa, Kabah, María León, El TRI y Ximena Sariñana.



Miércoles 15: Nicho Hinojosa

Jueves 16: Kabah

Viernes 17: María León

Sábado 18: El TRI

Domingo 19: Ximena Sariñana

Es importante mencionar que al ser un evento totalmente gratuito, estos conciertos suelen concentrar a miles de personas, por lo que debes de tomar en cuenta la hora en la que llegarás a la sede para alcanzar un buen lugar.

¿Dónde y a qué hora serán las actividades del Festival Quimera?

Las actividades tendrán como horas diversas sedes, donde se incluyen: Town Square Metepec, el Museo del Barro, las Escalinatas, la Plaza Juárez, el Teatro Quimera, la Librería del Fondo de Cultura Isidro Fabela, Parroquia de San Juan Bautista y el Ex Convento Franciscano, mismas que recibirán a todos los asistentes de la mejor manera con el fin de que vivan una gran experiencia.

Los conciertos estelares tendrán como sede la Plaza Juárez y pese a cualquier contratiempo, estarán comenzando en punto de las 09:00 pm.

¿Cómo llegar a Metepec desde la CDMX?

Hoy en día hay varias rutas que podrías tomar para ir desde la Ciudad de México a Metepec, por lo que te dejaremos un par de recomendaciones para que tomes en cuenta y puedas disfrutar de esta gran presentación.



La primera opción que te compartimos es en transporte público, donde desde la estación del Metro Auditorio de la Línea 7 podrás tomar un camión de RTP en dirección a Santa Fe, para que posteriormente abordar el Tren Interurbano para finalmente bajar en la estación Metepec.



La segunda opción es abordar el Cablebús de la Línea 3 en la estación Los Pinos / Constituyentes hasta Vasco de Quiroga, donde también llegarás al Tren Interurbano e igual deberás bajar en la estación Metepec.

¿A qué conciertos irás? ¡No te pierdas este gran Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera en Metepec!