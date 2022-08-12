Esta es la conexión entre Red e Intensamente

Las películas animadas son un fenómeno que congregan a una gran cantidad de gente. Muchas de las producciones terminan siendo éxitos muy redituables para las compañías y algunas tienen relación de alguna manera. Y justamente eso nos convoca ya que parece haber una conexión entre Red e Intensamente.

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Las realizaciones de Pixar tuvieron un gran andar en las salas de cine y la coincidencia es muy nueva si consideramos que Red se estrenó en marzo de este año. Y las teorías y maneras que tienen los fans del cine a veces son impresionantes como también racionales.

¿Cuál es la conexión entre Red e Intensamente? Luis Velody, usuario muy reconocido por su trabajo como creador de contenido en TikTok, compartió un video donde demuestra que Red e Intensamente tienen como nexo a Riley ya que el personaje sería un bebé en Intensamente, film que se estrenó en 2015, y para la realización de 2022 ya es una niña.



Seguidores y seguidoras se mostraron algo sorprendidos en la red social como también hubo otros que ya habían hecho esa asociación luego del estreno de la realización de Domee Shi en marzo de este año.



En definitiva, tampoco es algo que tiene una sorpresa mayúscula si consideramos que las producciones de Pixar tienden a encontrar puntos en común y ser un gran ejercicio para los fans que son asiduos a estos trabajos que tienden a tener un nivel de profundización como de calidad que los distinguen respecto a otras compañías.

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Para sostener este punto vale recordar que hay público de todas las edades que consumen estas películas e incluso más de uno se sorprendió de ver adultos en las salas de cine al momento del estreno de Intensamente como también de Red.