¿Cuál es la conexión que existe entre Coco y Soul?

El mundo Disney-Pixar guarda muchos secretos y teorías que conectan cada una de las películas; tal es el caso de Soul y Coco, dos éxitos de la animación.

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A simple vista, el mundo del más allá se ve completamente diferente en ambas películas, por lo que no hay forma de que esto ocurra en un universo compartido; sin embargo una teoría menciona que el más allá en Coco y en Soul son exactamente el mismo lugar.

El niño Miguel, protagonista de Coco, fue criado con las creencias del Día de Muertos; su familia hacía un altar enorme para recordar a sus familiares que perdieron la vida, por lo que el mundo de los muertos en su perspectiva es una ciudad llena de fantasía, luces y esqueletos.

Por otro lado tenemos a Joe, el protagonista de Soul, quien es un adulto sin ninguna religión o creencia en especial; esto nos lleva a la conclusión de que su versión de lo que hay después de la muerte es simple.

La vida al morir

Como Miguel fue criado en México, él vio esa representación; no obstante todos lo verán diferente acorde a su propia interpretación de lo que esperan ver al morir.

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