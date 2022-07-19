Esto es lo que hay detrás del idioma de los Minions.

En la actualidad una de las películas infantiles que más éxito han tenido son Los Minions, pues ha logrado conquistar a chicos y grandes.

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Estos divertidos personajes llegaron a la pantalla grande junto con la cinta ‘Mi Villano Favorito’ en 2010. Todo apuntaba a que solo iban a formar parte secundaria de la producción, ya que el personaje principal de la historia era Gru.

Sin embargo, con el paso de los años, Los Minions comenzaron a tener una gran popularidad que los llevó a la pantalla grande de forma independiente en 2015, cinta que se convirtió en un verdadero éxito de taquilla en todo el mundo.

Las ocurrencias tan divertidas de estos pequeños personajes han quedado grabadas en el corazón de todos, al igual que su peculiar forma de hablar.

Todo lo que hay detrás del idioma de los Minions.

Frases tan simples como ‘papaya’ y ‘pepete’ lograron conquistar a los fans, pero pocos saben que para ellos se inventó un idioma especial, creado por Pierre Coffin y Chris Renaud, no es otra cosa que una serie de combinaciones de palabras en distintos idiomas como el italiano, chino, español, ruso, alemán, francés, portugués, hebreo y malayo.

Otro de los datos curiosos y que pocas personas saben, es que el director de la cinta, Pierre Coffin es el que hace la voz de todos Los Minions en la cinta. Él mismo reveló que muchas de las palabras que usan en la película, solo lo hacen porque son graciosas.

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Aunque, algunas palabras sí llegan a tener un significado, pero hasta el momento es prácticamente imposible que alguien pueda entender lo que dicen estos pequeños y divertidos personajes que han conquistado la pantalla chica durante este verano.

