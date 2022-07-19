VIDEO: La teoría que asegura que Woody y Lotso son el mismo personaje.

Una de las citas de animación que llegó para quedarse para siempre en el corazón de toda una generación de chicos y grandes, fue Toy Story, pues desde su llegada a la pantalla grande en 1995 cambió la forma de hacer cine.

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Además, del gran trabajo que hicieron en la animación, la historia logró conquistar a millones de personas en todo el mundo, ya que relata a un grupo de juguetes que cobran vida y hacen todo por estar con sus niños.

Sin embargo, conforme van pasando los años comienzan a ser abandonados por ellos, por lo que los juguetes tienen que enfrentar un nuevo reto y adaptarse a las nuevas condiciones de vida que van teniendo.

Desde el principio, John Lasseter, quien fue el director de la primera entrega sabía que el proyecto podía romper paradigmas, lo que finalmente sucedió.

Soy un gran coleccionista de juguetes y muchos de ellos son antigüedades, únicos o prototipos. Los juguetes se fabrican (...) para que un niño juegue con ellos. Esa es la esencia central de Toy Story. ¿Cómo sería desde el punto de vista de un juguete ser coleccionado?

Una nueva teoría asegura que Woody y Lotso podrían ser el mismo personaje.

A lo largo de los años, los millones de fans de Toy Story en donde el mundo se ha encargado de ir encontrando los detalles en la historia.

Por lo que ahora, ha surgido una nueva teoría que afirma que Woody y Lotso podrían ser el mismo personaje.

Las coincidencias entre los dos son demasiadas, ambos fueron reemplazados, los dos son los líderes de su grupo de juguetes e hicieron todo lo posible por volver con su niño; sin embargo, la diferencia es que Woody lo logró, mientras que Lotso no pudo hacerlo.

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Desde el principio, Woody estaba pensado por los directores para ser el villano, pero fue descartado.

