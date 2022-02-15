Estas son todas las conexiones que existen entre Up y Toy Story.

Desde sus primeras películas, Pixar ha logrado conquistar a millones de personas con sus increíbles producciones, pero hay dos cintas que se han quedado en el corazón de sus fans: Toy Story y Up: Una aventura de altura.

La cinta de los juguetes fue la primera en conquistar la pantalla grande en 1995 con la historia de amistad entre los juguetes y su relación con los niños.

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Mientras que UP habla del amor y de las promesas que en ocasiones quedan pendientes por cumplir con las personas que se han marchado.

¿Cuál es la teoría que relaciona a Toy Story con Up?

Aunque la diferencia con la que salieron una película de la otra podría pensarse que es casi imposible que exista una conexión, recordemos que Pixar siempre nos tiene algunas sorpresas preparadas en sus producciones.

De acuerdo con la teoría revelada por el tiktoker Luis Velody, existe una relación entre estas dos grandes producciones de Pixar.

En la película de Up: Una aventura de altura, podemos ver que durante la increíble historia de amor que viven Carl y Ellie, ella siempre se encarga de ponerle su corbata y hacerle el tradicional nudo, pero cuando su esposa parte a mejor vida, nuestro querido anciano comienza a usar moños, pues nunca aprendió a ponerse las corbatas él solo.

Sin embargo, en la última entrega de Toy Story, existe una conexión con Up: Una aventura de altura, ya que en la tienda de antigüedades donde queda atrapado nuestro personaje principal, podemos ver varios objetos que pertenecían a Carl.

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Entre ellos destaca su famoso bastón con cuatro pelotas de tenis; con esto lo único que nos queda claro es que Carl y Ellie al final tuvieron su esperado reencuentro para poder seguir con su historia de amor.

