Estas son las lecciones de Toy Story que entiendes cuando eres grande.

Desde que se estrenó la primera cinta de Toy Story en 1995, la franquicia de los juguetes ha marcado a más de una generación.

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Recordemos que esta película ha sido una de las más populares de Pixar, pues contiene mensajes sobre los amigos fieles y en cada una de sus entregas tiene alguna lección que puede servir para la vida real.

Las grandes lecciones de Toy Story

El significado de la amistad: No solo por la canción Yo soy tu amigo fiel de Randy Newman es que se puede entender el significado de una verdadera amistad.

En la trama de las películas también se observa que a pesar de ser muy diferentes, en el físico y en la personalidad si uno se abre a la posibilidad de conocer a la otra persona puede encontrar a alguien con los mismos valores y metas.

Dejar el pasado atrás: En la primera cinta, Woody estaba aferrado a que las cosas volvieran a ser como antes, cuando él era el juguete favorito de Andy y no se daba cuenta de que podía unirse con Buzz para formar la pareja perfecta de juegos.

Resiliencia: Desde el problema de identidad de Buzz al enterarse que es un juguete, hasta la ansiedad de Woody por terminar algún día en un rincón olvidado, los juguetes de la película supieron vencer sus miedos y enfrentar las adversidades para poder estar bien.

Disfrutar los momentos: Debido a que algunos juguetes como Woody y Buzz se preocupan porque Andy está creciendo y los puede olvidar en cualquier momento, se olvidan de disfrutar los momentos que aún les quedan a lado de su niño.

Aceptar los cambios: Bo Peep (Betty, la pastorcita) pasó de ser una lamparita de porcelana usada por Andy para jugar, a ser donada y luego un juguete perdido que ya no necesita a un niño o niña para ser feliz.

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