Surge escalofriante teoría que conecta a Toy Story y Monsters, Inc.

Si eres fan de Pixar, seguramente esta escalofriante teoría te sorprenderá, pues conecta a Toy Story con Monsters, Inc., ya que uno de los personajes de la cinta de juguetes era espantado por un aterrador monstruo.

Además del ya conocido caso del cameo de Jessy en el cuarto de Boo, hay otro valioso elemento que nos aporta información para saber que las películas están entrelazadas.

Existe otra gran conexión que tiene que ver con el villano Randall, aquel lagarto que cambia su piel para poder camuflarse con la pintura.

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El camuflaje de Randall en Toy Story

Existe una escena de Toy Story en la que se muestra a Randal camuflarse en una tapiz de nubes que está en la habitación de Andy. La teoría de la tiktoker Mariana Alexa dice que el monstruo espantaba al dueño de Woody y Rex.

Lo anterior explica por qué Andy no dormía solo y siempre lo hacía en compañía de uno de sus juguetes: el simpático vaquero Woody.

Randall es un monstruo que tiene el poder de camuflarse como un camaleón, así que ese beneficio lo usa para esconderse entre los cuartos y poder espantar a los niños.

De hecho, en Monsters University se mostraba a Randall como un buen chico e incluso sus amigos lo apodaban "Randy", muy cariñosamente.

Sin duda, esta escalofriante teoría resuelve por qué el pequeño Andy tenía temor, y no era para menos, pues era asustado por uno de los monstruos más imponentes de Monsters, Inc.

A su vez, nos demuestra una conexión más entre las dos emblemáticas cintas de Pixar y que nadie hubiera esperado ver, hasta que se analiza detalladamente.

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