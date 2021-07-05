¿Cuál es el demonio que eliminaron de la película El Conjuro 3?

Los fanáticos del cine de terror tienen en la saga de El Conjuro un mundo de posibilidades para entretenerse. En todas las películas de esta franquicia han aparecido siempre entes y criaturas demoníacas que han llenado a todos los corazones de miedo. Sin embargo, en la última edición, hubo un cambio que sorprendió a todos.

El director de la película, Michael Chaves, dijo en una entrevista para Cinemablend que la película incluía a una criatura aterradora que tenía la aceptación de todo el equipo pero que, finalmente, decidió que no saliera en la película.

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“Teníamos un personaje demoníaco en esta película que hemos acabado quitando. Y era el tipo de personaje que podría haber tenido fácilmente su propia película", explicó Chaves. "A la gente le encantaba, pero complicaba mucho las cosas. La película es, en última instancia, de misterio, necesita una resolución", señaló el director.

El cineasta explicó que este tipo de personajes generan dudas en los espectadores y que, por eso, han preferido guardarlo quizás para una próxima película.

“En todos los pasos del proceso, todo el mundo quería hacer la mejor película posible. Y a veces eso implica matar a tus bebés o exorcizar tus demonios y eso es lo que hicimos en esta ocasión", sostuvo el director en la entrevista a Cinemablend.

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