The Good Doctor: ¿Qué personajes no regresan a la quinta temporada?

Una de las series más vistas y que más fanáticos suma es The Good Doctor, que ya lleva cuatro temporadas y que ahora está en plena producción de la quinta, misma que suma muchas novedades.

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Para tranquilidad de los espectadores, el protagonista Freddie Highmore vuelve en su afamado papel de Dr. Murphy. Quien también regresa es Paige Spara como Lea Dilallo, y es que, ambos personajes, se comprometieron en la última temporada y saber cómo seguirá la historia de amor es lo que todos están esperando.

Uno de los personajes que no regresará es la Dra. Claire Browne, interpretada por Antonia Thomas, quien ya se despidió de sus seguidores en las redes sociales. La actriz dijo estar agradecida con el apoyo que le han mostrado todos estos años.

Su personaje en la última temporada aceptó ir a trabajar a un hospital de Guatemala por lo que en algún momento podría volver a la serie.

Uno de los personajes que sí estará en la quinta temporada es el Dr. Mateo Rendón Osma, que se incorporó al final de la cuarta temporada y que volverá a estar en la próxima edición de la serie.

Si bien la serie original se originó en 2013 en Corea del Sur y solo duró una temporada, su versión estadounidense ha superado ampliamente lo que se pensó en un principio.

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