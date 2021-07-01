El exorcista prepara una secuela inspirada en su versión original.

Una película que marcó un antes y un después en el mundo del cine como fue El Exorcista, no podía quedarse sin una secuela. Todo parece indicar que los fanáticos de uno de los films más icónicos de la historia de la pantalla grande podrán ver una nueva entrega que los hará temblar.

Todo parece indicar que el estudio Blumhouse ya ha comenzado a trabajar en una nueva película que sería una continuación del largometraje de 1973 que protagonizó Linda Blair. Además, el director de este nuevo film será un cineasta especializado en temas de terror, ya que dirigió Halloween en 2018, se trata de David Gordon Green.

En diciembre del año pasado se conoció la noticia de que habría una nueva película de El Exorcista y que su realización estaría a cargo de Blumhouse. En ese momento, también se supo que la productora había iniciado conversaciones con David Gordon Green se hiciera cargo de la dirección. Sin embargo, hasta el momento, todos eran rumores.

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Pero ahora se confirmó que la película iniciará su producción y fue el propio director de Blumhouse quien dio a conocer la noticia a un portal especializado en cine.

De acuerdo a la entrevista que el productor brindó al sitio Den Of Geek, se tratará de una película como la secuela de Halloween de David Gordon. “Creo que va a sorprender gratamente a todos los escépticos”, adelantó el productor.

El director de Blumhouse no dijo, sin embargo, quiénes serán parte del elenco ni tampoco cuándo comenzarán las grabaciones de la nueva cinta de terror. Pero todo hace pensar que esto será cuando el realizador de Halloween termine su trilogía. La última película de la saga está pensada para estrenarse en 2022.

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