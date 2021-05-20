La nueva dinámica para la tercera entrega de ‘El Conjuro’.

Después de tanta espera, el expediente El Conjuro 3 se encuentra más cerca que nunca, situación que ha hecho a los fieles fanáticos muy felices porque el matrimonio paranormal más famoso regresa este verano.

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En esta ocasión, la cinta retrata uno de los casos más sensacionalistas: la historia real de Arne Johnson, un hombre acusado de asesinato que trataba de mantener su inocencia alegando que el diablo le obligó a hacerlo. Fue la primera vez en Estados Unidos en el que la defensa del acusado se basaba en una supuesta posesión demoníaca.

De nueva cuenta, Michael Chaves será el director de El Conjuro 3 y fue él quien, durante una rueda de prensa, explicó lo distinta que será esta cinta con respecto a las anteriores:

Para que cualquier franquicia parezca fresca, o sea, es necesario inventar y reinventar, y queríamos contar una historia de ‘El Conjuro 3’, pero de una manera que no habíamos visto antes. Esta es, en muchos sentidos, más un thriller sobrenatural… Ya sabes, siempre se comercializa como la película más oscura de la saga, pero creo que esta lo es en muchas maneras. Cuando miras realmente el caso, es uno de los más controvertidos y creo que es fascinante

Una película totalmente diferente

Mucho se ha especulado sobre esta nueva cinta, pues fue el mismo director, quien reveló cómo fueron las reacciones del elenco al ver el resultado.

Le mostré el montaje final a Vera y su marido y estuvieron de acuerdo, y me dijeron: ‘esta es la película de ‘El Conjuro’ más oscura’. Se mete en materias muy oscuras. Es definitivamente un caso en el que hay una consecuencia real, víctimas reales

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Ahora solo queda esperar que esta nueva entrega llegue a la sala de los cines, con la emoción y el suspenso de que los Warren regresan con una nueva historia que contar y un nuevo capítulo por cerrar.

