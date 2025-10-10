¿De qué trata The Next Prince? La serie BL tailandesa de la que TODO MUNDO habla: Reparto y sinopsis

En los últimos días se ha hablado bastante sobre “The Next Prince”, una serie tailandesa del género BL (Boys’ Love), misma que combina el romance con drama, suspenso y algo de aventura, misma que se estrenó hace unos meses y ha cosechado fans por todo el mundo.

Esta serie es protagonizada por el actor Chawarin Perdpiriyawong quien da vida al príncipe Khanin Atsawathewathin y por Pruk Panich, en su rol como Charan Phithakdheva quien es su guardaespaldas, donde juntos nos dan una historia llena de sacrificio y amor, misma con la que han trascendido berreras mundiales.

“The Next Prince” fue estrenada en mayo de este 2025 y cuenta con 14 episodios, mismos que han destacado tanto por las actuaciones de Chawarin, Purk y por el guion, el cuál ciertamente se ha complementado con la musicalización de este programa.

¿De qué trata la serie “The Next Prince”?

La historia tiene lugar en un reino llamado Emmaly, el cuál es gobernado por una monarquía dividida en cinco regiones, donde cada una cuenta con el dominio de su propia familia noble.

Según la ley real, cada región debe enviar un heredero a competir para convertirse en monarca, y el padre del heredero ganador se convierte en el nuevo rey de Emmaly.

En esta historia podemos ver al príncipe heredero Khanin de la familia real Atsawathewathin y a su guardaespaldas real Charan Phithakdheva, cuya familia ha sido la guardia real de Atsawathewathin durante décadas.

Khanin vive lejos de Emmaly y de este entorno pero ciertamente no le importa hacerse con el trono, por otro lado, Charan como guardia real, tiene el deber de traer a Khanin de vuelta a esta tierra.

Dentro de este deber, ambos desarrollan una relación sentimental que compromete las actividades y roles de cada uno, donde se enfrentan a obstáculos propios y las tensiones que impone el entorno real.

¿Y tú ya la viste? ¿Qué te pareció?