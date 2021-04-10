Conoce a la mexicana que bordó la estatuilla del Oscar.

Victoria Villasana, es el nombre la artista mexicana que fue invitada por la Academia de Cinematografía para participar en el diseño de los coloridos carteles que forman parte de la promoción de la edición 93 de los premios Oscar.

La artista tapatía especialista en textiles, fue una de las siete artistas invitadas por la Academia de Cinematografía, y no dudó en imprimir en su labor, detalles característicos de nuestra cultura.

Villasana se encarga de crear diseños totalmente excepcionales, con un toque textil, se podría decir que “borda” sobre imágenes, y fue precisamente eso lo que hizo con su póster para los premios Oscar 2021.

Inspirada en las culturas, ha transformado sus grandes pasiones en una mezcla perfecta entre el arte urbano y la belleza de las texturas y colores.

Esta sobresaliente artista tuvo formación académica México, y posteriormente se trasladó a Londres, donde encontró la forma de desarrollar su talento artístico y lo convirtió en su pasión.

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Su estilo urbano y lleno de autenticidad ha cautivado a miles de personas alrededor del mundo, y sin duda, esta fue una poderosa razón para ser incluida en la convocatoria para realizar una colaboración con la Academia de Cinematografía.

When Victoria Villasana was little, she used to dress up and pretend she was a character in her own movie. Her Oscar statuette is a nod to the wonderful way movies put you in someone else’s shoes. #Oscars pic.twitter.com/OImt1boJAa — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2021

Para Victoria la industria cinematográfica es inspiración para millones de personas, y por esa razón, la obra que diseñó para esta colaboración es un guiño a ese mágico poder que tienen las películas de llevar a las personas a situarse en el lugar de otros.

¡Sin duda México está bien representado por el talento y la dedicación de Victoria!

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