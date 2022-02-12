Conoce el oscuro pasado de El Macho, Mi Villano Favorito 2.

Con la secuela de Mi Villano Favorito, nos presenta a un Gru bastante más tranquilo y feliz, acompañado de su nueva familia, con sus 3 hijas: Margo, Edith y Agnes.

Mientras nuestro protagonista tiene una nueva vida tranquila, la liga antivillanos lo llama para una misión, encontrar al despiadado Macho, ¿Pero quién es este villano?

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Un villano muy mexicano

Eduardo Perez es el dueño del restaurante mexicano Salsa & Salsa en el centro comercial El Paraíso, y conforme va avanzando la trama vemos que no sólo es un restaurantero, también es la persona que se oculta tras la identidad de El Macho.

El Macho, es un ladrón de bancos muy famoso. Un supervillano y de cierto modo era un ejemplo para Gru cuando era joven, ahora ha regresado para tener el control del mundo al mundo, utilizando el mortal mutágeno, PX-41, para formar secuaces indestructibles, es por ello que veremos a un nuevo ejército de minions morados.

Él tiene un hijo llamado Antonio, quien es el primer amor de Margo, aunque es muy coqueto y eso no le gustará a la hija mayor de Gru ¿Qué hará nuestro villano favorito al respecto?

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De día bonachón de noche malechor.

Eduardo es un hombre mexicano, de estatura baja y algo rellenito, con largo cabello negro y un bigote con mucho estilo. Gru tiene vagos recuerdos de su antihéroe favorito y es que hace veinte años. El Macho era el mejor malechor de todo México y del mundo, vivió una carrera de delincuencia muy a su estilo, con una máscara de luchador y a veces traía su cinturón de campeón de peso pesado.

Tras cansarse de esta vida criminal decidió mentir con su propia muerte, pero no asi casual, tenía que ser una muerte “muy macha” según él:



“Todo el mundo piensa que El Macho murió… incluso se dice que fue de la manera más ‘macha’ posible: cabalgando un tiburón con 250 kilos de dinamita atados a su pecho hasta llegar al interior de un volcán activo. Sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado, y el único resto hallado fue un montón de pelo en pecho chamuscado”. declara Gru.

Pues así es como conoceremos a este nuevo villano, por cierto, la voz en español fue interpretada por el mismísimo Alejandro Fernández ¿Qué tal? Pon mucha atención a la película para que puedas identificar su tono de voz, así sin tantita pena.

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