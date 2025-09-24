Eternos, la película vs los cómics: Estas son las diferencias que tienes que saber si eres fan de Marvel

Eternos fue una de las últimas películas de Marvel que nos dejaron un camino trazado que poco a poco hemos podido ver en esta nueva fase del MCU, la cuál ha lucido por su guion y trama en una entrega que agradó mucho a los fans aunque ciertamente tuviera algunas diferencias del cómic original.

Luego de los eventos ocurridos en Los Vengadores: Endgame, un grupo de seres inmortales llamados Eternos (Eternals), quienes ha vivido en la Tierra en secreto por cientos de siglos, deben de reunirse para proteger a la humanidad de los Deviants, sus enemigos ancestrales.

¿Cuáles son las diferencias entre la película de Eternos y el cómic?

Origen y misión



Cómics: Los Eternos son el resultado de experimentos genéticos de los Celestiales en la antigua Tierra, donde también tuvieron origen a los Deviants y a la humanidad. Estos no fueron enviados con una “misión secreta” específica; simplemente existen como una de las tres razas (humanos, Deviants y Eternals ).

son el resultado de experimentos genéticos de los en la antigua Tierra, donde también tuvieron origen a los y a la humanidad. Estos no fueron enviados con una “misión secreta” específica; simplemente existen como una de las tres razas (humanos, ). Película: Son androides inmortales creados artificialmente en el Mundo Forja (World Forge) y fueron enviados a diferentes planetas para preparar el surgimiento de un Celestial, manteniendo la población a salvo de los Deviants.

Su relación con los Celestiales



Cómics: Los Celestiales son experimentadores cósmicos que observan y juzgan; no los tratan como unas “herramientas”.

son experimentadores cósmicos que observan y juzgan; no los tratan como unas “herramientas”. Película: Los Eternals son considerados como soldados creados y controlados por el Celestial Arishem.

Personalidades y roles de personajes

Varios personajes fueron rediseñados en género, etnia o rasgos:



Sprite , en los cómics es un hombre adolescente eterno y en la película es una niña (Lia McHugh) que sufre por ser eternamente infantil. Makkari en el cómic es un hombre veloz y en la película es una mujer sorda (Lauren Ridloff).

, en los cómics es un hombre adolescente eterno y en la película es una niña (Lia McHugh) que sufre por ser eternamente infantil. en el cómic es un hombre veloz y en la película es una mujer sorda (Lauren Ridloff). Ajak , en el cómic es mostrado como un hombre, líder y sanador y en la adaptación cinematográfica es representado como una mujer (Salma Hayek) con rol más maternal.

, en el cómic es mostrado como un hombre, líder y sanador y en la adaptación cinematográfica es representado como una mujer (Salma Hayek) con rol más maternal. Phastos , quien el los cómics es originalmente mostrado como un inventor sin más, y en la película tiene una orientación abiertamente homosexual.

, quien el los cómics es originalmente mostrado como un inventor sin más, y en la película tiene una orientación abiertamente homosexual. Kingo en los cómics, únicamente es representado como un guerrero pero en esta entrega es una celebridad.

en los cómics, únicamente es representado como un guerrero pero en esta entrega es una celebridad. Sersi en los cómics es una Eterna más excéntrica y expresiva, mientras que en la película es el centro emocional de la historia.

Los Deviants



Cómics: Son una raza humanoide compleja, con sociedades, política y personajes individuales recurrentes.

Son una raza humanoide compleja, con sociedades, política y personajes individuales recurrentes. Película: Principalmente monstruos depredadores, con mínima personalidad a excepción de Kro, quien apenas es desarrollado.

Conexión con el Universo Marvel



En el cómic: Interactúan bastante con otros héroes como los Avengers, X-Men y Thanos, quien es un es un híbrido entre Eternal-Deviant.

Interactúan bastante con otros héroes como los Avengers, X-Men y Thanos, quien es un es un híbrido entre Eternal-Deviant. Película: Los muestran en un universo aislado; sólo hacen referencias a los Avengers o Thanos.

Tono y mitología



Cómics: En la historia original mezcla de ciencia ficción “kirbyesca”, como ideas cósmicas y toques de mitología grecorromana dando un tono más oscuro.

En la historia original mezcla de ciencia ficción “kirbyesca”, como ideas cósmicas y toques de mitología grecorromana dando un tono más oscuro. Película: Aquí tuvieron un enfoque más filosófico y dramático, con énfasis en el libre albedrío y el dilema moral de obedecer o rebelarse como especie.

