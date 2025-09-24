Eternos, la película vs los cómics: Estas son las diferencias que tienes que saber si eres fan de Marvel
Eternos fue una de las últimas películas de Marvel que nos dejaron un camino trazado que poco a poco hemos podido ver en esta nueva fase del MCU, la cuál ha lucido por su guion y trama en una entrega que agradó mucho a los fans aunque ciertamente tuviera algunas diferencias del cómic original.
Luego de los eventos ocurridos en Los Vengadores: Endgame, un grupo de seres inmortales llamados Eternos (Eternals), quienes ha vivido en la Tierra en secreto por cientos de siglos, deben de reunirse para proteger a la humanidad de los Deviants, sus enemigos ancestrales.
¿Cuáles son las diferencias entre la película de Eternos y el cómic?
Origen y misión
- Cómics: Los Eternos son el resultado de experimentos genéticos de los Celestiales en la antigua Tierra, donde también tuvieron origen a los Deviants y a la humanidad. Estos no fueron enviados con una “misión secreta” específica; simplemente existen como una de las tres razas (humanos, Deviants y Eternals).
- Película: Son androides inmortales creados artificialmente en el Mundo Forja (World Forge) y fueron enviados a diferentes planetas para preparar el surgimiento de un Celestial, manteniendo la población a salvo de los Deviants.
Su relación con los Celestiales
- Cómics: Los Celestiales son experimentadores cósmicos que observan y juzgan; no los tratan como unas “herramientas”.
- Película: Los Eternals son considerados como soldados creados y controlados por el Celestial Arishem.
Personalidades y roles de personajes
Varios personajes fueron rediseñados en género, etnia o rasgos:
- Sprite, en los cómics es un hombre adolescente eterno y en la película es una niña (Lia McHugh) que sufre por ser eternamente infantil.Makkari en el cómic es un hombre veloz y en la película es una mujer sorda (Lauren Ridloff).
- Ajak, en el cómic es mostrado como un hombre, líder y sanador y en la adaptación cinematográfica es representado como una mujer (Salma Hayek) con rol más maternal.
- Phastos, quien el los cómics es originalmente mostrado como un inventor sin más, y en la película tiene una orientación abiertamente homosexual.
- Kingo en los cómics, únicamente es representado como un guerrero pero en esta entrega es una celebridad.
- Sersi en los cómics es una Eterna más excéntrica y expresiva, mientras que en la película es el centro emocional de la historia.
Los Deviants
- Cómics: Son una raza humanoide compleja, con sociedades, política y personajes individuales recurrentes.
- Película: Principalmente monstruos depredadores, con mínima personalidad a excepción de Kro, quien apenas es desarrollado.
Conexión con el Universo Marvel
- En el cómic: Interactúan bastante con otros héroes como los Avengers, X-Men y Thanos, quien es un es un híbrido entre Eternal-Deviant.
- Película: Los muestran en un universo aislado; sólo hacen referencias a los Avengers o Thanos.
Tono y mitología
- Cómics: En la historia original mezcla de ciencia ficción “kirbyesca”, como ideas cósmicas y toques de mitología grecorromana dando un tono más oscuro.
- Película: Aquí tuvieron un enfoque más filosófico y dramático, con énfasis en el libre albedrío y el dilema moral de obedecer o rebelarse como especie.
