Hablar de esta realización es comentar una de las películas más icónicas y populares para distintas generaciones, tal y como es el caso de esta producción que tantos recuerdos agradables genera para muchas personas. Ahora bien, si eres fan de Toy Story este videojuego de PS1 te hará amar más la historia de juguetes.

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El grado de alcance que ha tenido la historia comandada por Woody fue un hecho sin precedentes y la manera en la que se expresó su trama fue abrumadora y si tenemos en cuenta que hubo muchas maneras en las que se reprodujo todo es magnífico.

Y una de ellas fue desde el mundo de los videojuegos que aportaron sus opciones para que Toy Story llegue a más público.

¿Cuál es el videojuego de PS1 que te hará amar más Toy Story? Recientemente se divulgó un fantástico tráiler donde el artista y creador de contenido, Hoolopee, imaginó el último título de Hidetaka Miayzaki como si corriera en una PlayStation original.



El mismo autor nos ha sorprendido ahora con un nuevo tráiler, pero esta vez de la película Lightyear.



El spin-off precuela de Toy Story nos cuenta la historia del personaje Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete.



El tráiler nos muestra al legendario Guardián Espacial a ritmo de David Bowie, y cada una de las escenas ha sido imaginada y representada por Hoolopee con el estilo gráfico clásico de la consola de 32 bits.

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Es un trabajo brillante con el que nos es fácil imaginar cómo hubiésemos vivido el estreno de la nueva película de Pixar si esta hubiese llegado a finales de los 90 y el aspecto de los juegos que probablemente la habrían acompañado.

En 3DJuegos nos encanta el trabajo de Hoolopee y por eso ya os hemos traído algunas de sus obras.