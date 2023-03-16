¡Continúa elevando tu Cosmos con la nueva experiencia de Pegasus Fantasy!

¡Pegasus Fantasy a Symphonic Experience está de regreso con una nueva edición! El concierto sinfónico de Caballeros del Zodiaco, regresa a la Arena Ciudad de México para deleitar a sus fans, pero, ¿qué tiene de diferente?, ¿por qué debería de ir? ¡Pues aquí te digo las razones de porque un verdadero fan de Caballeros del Zodiaco debería de asistir!

Pero, a todo esto... ¿Qué es Pegaus Fantasy a Symphonic Experience?

Pegasus Fantasy a Symphonic Experience es un concierto hecho pensando en los fans de Caballeros del Zodiaco para hacerlos vivir la experiencia que les pondrá los pelos de punta y los llenará de energía hasta los huesos. El concierto de Pegasus Fantasy se renueva y regresa con nuevas sorpresas, las cuales estoy seguro de que te harán sentir como en una batalla entre Caballeros.

¿Qué tiene de diferente esta segunda edición a comparación de la primera?

La edición, los organizadores y colaboradores, prometen activar todos tus sentidos por medio de experiencias que han sido creadas pensando en ti, un fan de Caballeros del Zodiaco. En este concierto podrás escuchar la música de la serie totalmente en vivo gracias a una orquesta sinfónica. Además, esta segunda entrega se enfocará en la música de la saga Hades, entre otras. Esta edición tendrá una zona VIP, esto incluye un Meet & Great con los invitados internacionales, las cuales son Nobuo Yamada y Yumi Matsuzawa, cantantes de los temas que aparecen en la serie; además de un póster conmemorativo firmado por ambas.

¡Ve aquí un poco de lo que es Pegasus Fantasy!

Otra de las novedades, sin duda, es el escenario, pues se rediseñó para que los fans tengan una mejor experiencia y disfruten del espectáculo, las dimensiones son mayores para que puedan ver bien a los músicos y está diseñado para que todos se sientan parte del concierto.

El reto del segundo concierto es cumplir todas las expectativas y que la gente salga aún más contenta.

Bueno, bueno, pero... ¿A qué costo?

El concierto de Pegasus Fantasy a Symphonic Experience será el próximo 23 de septiembre de 2023 en la Arena Ciudad de México a las 7 p.m.

La venta de los boletos será por medio de Superboletos en una sola exhibición (sí, como leíste, no habrá preventa). Habrá 5 zonas, las cuales fueron nombradas con relación a los Caballeros del Zodiaco, y tú, ¿piensas perdértelo?

¿Live Action de Caballeros del Zodiaco? ¡Checa aquí el trailer!

¡Por cierto! Recuerda que los viernes puedes ver Caballeros del Zodiaco por Azteca 7, ¡el canal correcto!