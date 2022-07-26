Los Caballeros del Zodiaco: Presentan primer adelanto del live action.

Una de las series de manga más importantes de la historia, sin duda son Los Caballeros del Zodiaco, que fueron creados hace más de 35 años por Masami Kurumada. Desde su llegada a la pantalla chica, en nuestro país, se convirtió en una de las preferidas por los fans.

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Sin embargo, aunque la historia ha logrado pasar de generación en generación, los fans se sorprendieron en 2017, cuando los medios japoneses anunciaron que habría una película live-action de Los Caballeros del Zodiaco.

Esto llega después de varios años de trabajos y pláticas, para lograr darle luz verde al proyecto llamado 'Knights Of The Zodiac' y que supuestamente terminó de filmarse en septiembre del año pasado sin causar mucho ruido entre los medios.

La popularidad de Los Caballeros del Zodiaco fue tanta que desde que se lanzó el manga y llegó a la televisión se han derivado varias historias, pero todas basadas en la historia original, al igual que los videojuegos y la mercancía que se vende.

Todo lo que debes saber del live-action de Los Caballeros del Zodiaco.

La dirección de 'Knights Of The Zodiac' estuvo bajo el mando de Tomasz Baginski, quien es un animador polaco que estuvo nominado al Oscar por su trabajo en 'Katedra' en 2002 y fue el productor ejecutivo de la popular serie de televisión 'The Witcher'.

Mientras que los guiones estuvieron a cargo de Josh Campbell y Matt Stuecken, la película está hecha con una coproducción entre Toei y Sony Pictures.

El elenco está conformado por Mackenyu, quien va a hacer el papel de Seiya, Madison Iseman (Sienna / Athena), quien ha formado parte de grandes producciones como 'Jumanji', 'Annabelle 3: Viene a Casa' y 'Escalofríos 2'.

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Finalmente, Sean Bean (Alman Kiddo) con una carrera de más de 40 años en la industria, por lo que la película promete ser un gran éxito de taquilla.