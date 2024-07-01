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Resumen: México 0-0 Ecuador | Copa América 2024
La Seleccin Mexicana de Jaime Lozano no pas del empate sin goles contra Ecuador en la Copa Amrica 2024 y se ha ido eliminada de la competicin continental
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Resumen: Venezuela 1-0 México | Copa América 2024
Con un gol de Salomn Rondn de penal Venezuela le saca los 3 puntos a un Mxico que falla un penal y con eso los obliga a ganar su juego vs Ecuador
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Resumen: México 1-0 Jamaica | Copa América 2024
Con gol de Gerardo Arteaga en el segundo tiempo, la Selección Mexicana debutó con victoria ante Jamaica en la Copa América 2024 con sede en Estados Unidos.
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