¿Cuál es el corto de Pixar que está inspirado en una abuela mexicana?

‘Nona’ es el corto de Pixar inspirado en una abuela mexicana que ya se estrenó el viernes 17 de septiembre de 2021 en la plataforma streaming de Disney y también durante el ‘Mes de la Herencia Hispana’ que en Estados Unidos se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre.

El visual trata la historia de una abuela mexicana, amante de la lucha libre y sopresivamente, es interrumpida por su nieta en plena pelea.

El cortometraje de Louis Gonzales debuta en el servicio de streaming como parte de la serie SparkShorts, que incluye cortos de animadores de Pixar. El artista mexicano-estadounidense tiene casi 25 años de trayectoria.

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La historia de 'Nona'

El cortometraje tiene seis minutos de duración y plasma cómo se llevaría su difunta abuela con su hija menor, si la hubiera conocido.

“Tenía estos personajes de la abuela y la nieta que seguían llegando a mí. Las dibujaba en pequeñas historias, pequeños momentos en mi cuaderno de bocetos. Así que cuando me preguntaron si quería dirigir un corto para SparkShorts, dije que sí", dijo el artista,

“El problema que encontré tan pronto comencé a meterme en la historia era que necesitaba algo personal, necesitaba un motor, necesitaba encontrar un espacio donde entendiera al personaje”, añadió el realizador.

En ese momento vio la esencia de su abuela en la anciana que había dibujado. Ver lucha libre siempre fue una de sus actividades favoritas y compartía ese gusto desde niño con su abuela.

Su hija tenía menos de 2 años cuando la abuela falleció hace más de una década y el artista dijo que le hubiese gustado verlas juntas, pero no hubo oportunidad.

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