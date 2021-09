Esta teoría sobre el Genio de Aladdín te obligará a ver de nuevo la película.

Aladdín se convirtió en una de las películas favoritas de chicos y grandes, misma que retrata la historia de un joven ladrón que encuentra una lámpara mágica.

Es con ayuda de la lámpara mágica, creatividad y el apoyo de un extrovertido genio azul, que Aladdín intenta ganarse el corazón de la princesa Jazmín con tres deseos mágicos.

La cinta, dirigida por Ron Clements y John Musker, obtuvo un maravilloso recibimiento por la crítica en 1992. Y es que, Aladdín ganó dos Premios Óscar en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por A Whole New World, además de obtener algunas nominaciones por el tema Friend Like Me.

Aladdín continúa dando de qué hablar hasta nuestros días, ya que en el año 2019, se llevó a cabo la adaptación live action con Naomi Scott, Mena Massoud y Will Smith como el genio de la lámpara mágica.

Conoce la teoría de Aladdín que te dejará con la boca abierta

La película Aladdín también ha sido objeto de todo tipo de teorías en las redes sociales, donde internautas crean sus propias historias relacionadas a las películas de Disney.

La teoría sugiere que el comerciante, quien intenta vender la lámpara mágica al principio de la cinta, en realidad es el genio azul liberado.

Y es que, el comerciante y el genio poseen muchas cosas en común, ya que ambos tienen ropa azul, barba en espiral, cinta roja en la cintura y cejas pobladas fáciles de reconocer.

El comerciante desea vender la lámpara argumentado que es “maravillosa”, justo como el genio azul intentando contar la “maravillosa” historia de su libertad.

La voz de estos personajes fueron dobladas por Robin Williams, por lo que los directores de Aladdín intentaron arrojar algunas pistas sobre el parecido del comerciante y el genio azul.

Y aunque aún no hay nada confirmado, Aladdín continúa siendo una de las películas más queridas por chicos y grandes de todo el mundo. Jazmín, Jafar, Abú, el genio azul y otros personajes son recordados por millones de cinéfilos en cualquier país.

