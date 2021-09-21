¿Cuál es la película con la que Deadpool tiene una extraña conexión?

Sin duda, una de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel más popular es Deadpool, no obstante, el origen de Wade Wilson se da en X-Men Orígenes: Lobezno.

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Muchos cuestionamientos han surgido sobre esta aparición, siendo uno de los principales ¿cómo están conectadas ambas películas?

La explicación de la conexión

En Screen Rant lo tienen claro, y es que, pese a que al final de la película con Hugh Jackman se pudo apreciar a Ryan Reynolds salir de entre los escombros y conectar con el público, esto no es suficiente ya que la respuesta es más sencilla de lo que parece, pues se ha mencionado que no están conectadas.

Después de los eventos de la secuela de X-Men: Primera generación, X-Men: Días del futuro pasado, todo el universo en el que transcurrieron las dos primeras cintas de Lobezno y la trilogía de X-Men ya no existe.

Las cintas futuras formarán parte de una nueva línea temporal, una en la que, tal y como explicó Bryan Singer, todo puede ocurrir.

Por esta razón, Deadpool y X-Men Orígenes: Lobezno no están conectadas en realidad y los responsables de la película del antihéroe se pueden tomar todas las libertades que quieran para construir a este personaje, dejando a un lado su pasado con Logan.

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Por lo que lo mismo ocurrirá con la tercera cinta de Lobezno y con la de Gambito, tres películas que están situadas en los años posteriores a Días del futuro pasado.

