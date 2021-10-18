¿Cuál es la teoría más impactante sobre Up: una aventura de altura?

Up: una aventura de altura es una de las películas de Disney favoritas entre chicos y grandes, pues nos presenta una inigualable y tierna historia de amor.

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Jon Negrori, quien se hace llamar "el detective de Pixar", decidió analizar esta famosa aventura; encontró interesantes metáforas que romperán el corazón de los seguidores de esta historia.

De acuerdo con esta última teoría, el gruñón Carl Fredricksen, protagonista de la película, muere justo después de que se entera que le quitarán su casa y tendrá que irse a vivir a un asilo.

Pero, ¿qué pasa con Russel, el pequeño explorador que lo acompaña en la mayoría de la cinta?, pues de acuerdo con la teoría es el ángel que busca ayudarlo a llegar al cielo.

La teoría se refuerza con otra muy sorprendente

Charles F. Muntz, el villano de Up: una aventura de altura, es quien ayuda a limpiar los pecados de Carl, por eso lo persigue y atormenta; eso explica por qué a pesar de ser mucho mayor que Fredricksen, sigue vivo.

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Al mismo tiempo, se tiene la teoría de que son la misma persona, ya que es Charles F. Muntz representa la parte de Carl cuando su esposa muere. ¿Cuál será la verdadera?

