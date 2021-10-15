¿Qué pasó con Ernesto de la Cruz? Teoría revela el paradero del villano.

Coco se convirtió en una de las películas animadas favoritas de los cinéfilos, quienes se adentraron en la cultura mexicana.

La cinta creada por Adrián Molina y Lee Unkrich también se colocó como la favorita de la crítica ganando un Premio Oscar, un Globo de Oro y un Premio BAFTA a la Mejor Película de Animación.

A más de cuatro años de su estreno en la pantalla grande, Coco continúa dando de qué hablar entre chicos y grandes.

Los personajes continúan siendo un completo misterio, especialmente Ernesto de la Cruz quien está inspirado en grandes cantantes mexicanos como Pedro Infante y Jorge Negrete.

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¿Qué pasó con Ernesto de la Cruz en la película Coco?

La cuenta de Tiktok llamada ConspiFiles lanzó una teoría sobre el verdadero final de Ernesto de la Cruz, quien podría haber desaparecido del mundo de los muertos tras ser olvidado en el mundo terrenal.

Y es que se rumora que el músico solo fue artista de un solo éxito, por lo que sus fanáticos, amigos y hasta sus propios familiares lo olvidaron.

Recordemos que la única manera de desaparecer del mundo de los muertos es por medio del olvido; aquellos difuntos que son olvidados por sus seres queridos desaparecen como polvo en un abrir y cerrar de ojos.

Otros usuarios de las redes sociales han desmentido la teoría, pues Ernesto de la Cruz es un reconocido músico que continúa siendo recordado por sus canciones.

Y aunque no componía sus propios temas musicales, el artista sí dejó un gran legado con temas para la cultura mexicana.

Esta es una de las teorías más escalofriantes de Pixar, pero los cinéfilos tienen la última palabra para decidir cuál es el verdadero final que tuvo Ernesto de la Cruz.

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